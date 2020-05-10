2020-05-10T09:24:20+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о пробках на дивногорской трассе из-за опасной скалы

Ее очищают от осыпающихся камней [фото]
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев предупредили о пробках на дивногорской трассе из-за опасной скалы. Фото: Татьяна ЛУКИНА, инстаграм.Красноярцев предупредили о пробках на дивногорской трассе из-за опасной скалы. Фото: Татьяна ЛУКИНА, инстаграм.
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Жителей Красноярска предупредили о пробках на трассе в Дивногорск - из-за ремонта. На участке, который в народе называют «тещин язык», ограничено движение в обе стороны, сообщила в инстаграме красноярка Татьяна Лукина.

Это место считается довольно опасным. Мало того, что дорога делает крутой изгиб, так над ее краем еще и нависает скала. Чтобы избежать ЧП, участок держат под контролем. Скалу осматривают и очищают от осыпающихся камней. Это плановые работы, они проходят регулярно, оснований для паники нет.

А вот автомобилистам, которые направляются в Дивногорск/обратно, придется потерпеть неудобства. По словам местных, на участке уже образовался затор.

- Для обеспечения безопасности движения на 17-м километре трассы Р-257 работает экипаж, - прокомментировали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ГИБДД. – Сейчас скалолаз убирает с горы камни, которые могут осыпаться, сбрасывает их вниз. А дорожные рабочие очищают от камней трассу. Поэтому движение временно ограничили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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