«Привязали к забору и ушли»: преданный хозяевами пес несколько часов охранял сумку с последними пожитками из дома

10 Май 2020 2020-05-10T07:50:04+03:00

Это все, что у него осталось от прежней жизни [фото]

Изменить размер текста: A A

Разноцветные глаза, а в них светится надежда… После всего, что с ним произошло, этот пес не перестал доверять людям. Между тем его просто выставили из квартиры, как ненужную вещь, рассказали в группе «Лапушки. Красноярск».

18 марта 2020 года на улице Мичурина прохожие заметили собаку. Она была пристегнута поводком к ограде, рядом никого. Только объемная сумка. Вскоре стало понятно: за бедолагой никто не придет, его бросили. Это – отметим – в самом начале весны, когда еще лежал снег, были холода. И прикованный к одному месту пес мог запросто замерзнуть.

Благо к делу подключились волонтеры. Только хотели освободить бедолагу – он зарычал. Псу показалось, люди хотят забрать его сумку, вот и подал голос – не подходите!

- Думали что делать, - вспоминают участники группы «Лапушки». – Решили попробовать с ним поиграть. И это сработало: пес включился, расслабился, и мы сумели отстегнуть поводок, увести в машину.

Уже в салоне заглянули в сумку. Внутри оказалось целое «приданое»: шикарная амуниция, миски, игрушки, дорогой корм. Кроме того, было видно: пес ухожен, шерсть в идеальном состоянии, о нем заботились.

- Загадка, что с ним произошло, - говорят зоозащитники. – Как вариант: с хозяином случилась беда, и пса выселили родственники, которым он не был нужен. Или ему пришлось срочно уехать, а времени пристраивать питомца не было. Факт остается фактом: мальчишку выселили, авось кто подберет. Сейчас он в безопасности.

КОНКРЕТНО

Псу с уникальными глазами волонтеры дали кличку Вермут. Говорят, он привит, кастрирован. Знает некоторые команды, легко поддается дрессировке. Очень активен и общителен: любит играть.

У нет только одного – своего дома и хозяина, который никогда не предаст. Присмотритесь: парень – чудо. Он будет верным другом, это точно. Если вы хотите взять малыша в свою семью, обращайтесь сюда. Важно: собака будет передаваться только после подкожного чипирования.

ИСТОЧНИК KP.RU