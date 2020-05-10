2020-05-10T06:52:29+03:00
Общество

Отключение горячей воды в Красноярске летом 2020 года перенесли из-за коронавируса

Рассказываем, как изменится график
Ася ЖУКОВА
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Отключение горячей воды в Красноярске летом 2020 года перенесли из-за коронавируса.Отключение горячей воды в Красноярске летом 2020 года перенесли из-за коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Даты отключения горячей воды в Красноярске летом 2020 года сдвинули из-за коронавируса. Каким будет новый график, рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании. Именно от ее ТЭЦ получают тепло и горячую воду больше 80% горожан.

Отметим: отопительный сезон завершился 10 мая в 00.00. Ранее предполагалось, что проверки теплосетей начнутся почти сразу после этого момента. Однако – по просьбе администрации города из-за непростой ситуации с коронавирусом – испытания перенесли. Конечно, это дополнительные сложности, но энергетики пошли на них.

Так что обещают: и подготовка к новому сезону пройдет, как надо, и лишних неудобств людям не доставят. Максимальный срок отключения горячей воды в нынешнем году – 9 дней. Там, где есть возможность использовать резервные схемы, она может появиться и раньше (об этом объявят дополнительно).

Первыми – с 1 июня – приступят к испытанию теплосети ТЭЦ-1. Дальше смотрим схему – со сроками и адресами.

Когда отключат горячую воду? Схема: сайт СГК.

Когда отключат горячую воду? Схема: сайт СГК.

Подчеркнем: около 20% горожан пользуются услугами других теплоисточников – муниципальных котельных «КрасТЭК» и «КрасКом», а также частных. График их остановки и проведения испытаний будет опубликован на сайте мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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