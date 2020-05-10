Жара под +30 пришла в Красноярск

10 Май 2020 2020-05-10T06:17:10+03:00

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В Красноярск приходит жара: в воскресенье, 10 мая, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 25 градусов, сообщили в гидрометцентре.

Дожди и прохлада отступают, в городе воцаряется по-настоящему летняя погода. Но – увы – ненадолго. Она продержится всего три дня: 11 мая обещают до плюс 27 градусов, 12 мая – до плюс 26.

А после снова начнутся дожди, и станет заметно прохладнее. 13 мая уже плюс 22, 14 и 15 мая – плюс 18, 16 мая – плюс 20.

Отметим, в нынешнем году весна явилась в Красноярск и край, что называется, не по расписанию. А почти на месяц раньше, чем обычно. Яблоня, вишня, черемуха зацвели еще в конце апреля.

«Весь город стоит, будто в кружеве, - писали в соцсетях. – Жаль, что красотами особенно не полюбуешься, почти все на самоизоляции». Тем не менее День Победы, ее 75-летнюю годовщину, Красноярск встретил во всей красе – цветущим.

ИСТОЧНИК KP.RU