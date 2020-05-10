2020-05-10T05:55:51+03:00
Общество

В домах красноярцев отключили отопление

Сезон завершен
Ася ЖУКОВА
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В домах красноярцев отключили отопление.В домах красноярцев отключили отопление.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Батареи в домах красноярцев стали холодными: 10 мая в 00.00 в городе завершился отопительный сезон. Напомним, дату его окончания объявили еще несколько дней назад.

Как известно, определяется она, исходя из прогноза погоды. Когда на улице не меньше пяти дней не прохладнее плюс 8 градусов, можно отключать.

Впрочем, о завершении отопительного сезона горожане заговорили давно. Из-за аномально ранней и теплой весны в квартирах было слишком жарко. К тому же многие в самоизоляции, на улицу выходят редко.

Но после волны тепла в город пришла прохладная погода, так что отопление в домах оказалось очень кстати.

Впрочем, с 10 мая в Красноярске прогнозируют плюс 26-28 градусов, теплая погода должна установиться надолго. Так что отопление отключили, скоро начнутся сезонные ремонты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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