2020-05-09T19:42:32+03:00
Общество

«Какой ценой досталось счастье – помните»: красноярцы зажгли фонарики Победы

Это была всероссийская акция
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцы зажгли фонарики ПобедыКрасноярцы зажгли фонарики ПобедыФото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцы приняли участие в двух всероссийских акциях. Одна – #ПоемДеньПобеды. Горожане выходили на балконы или открывали окна и пели легендарную песню Давида Тухманова «День Победы». А когда над Красноярском опустилась ночь, настало время для другой – зажечь «Фонарики Победы».

Нужно было потушить свет в квартире и зажечь фонарь или свечу Фото: Мария ЛЕНЦ

Нужно было потушить свет в квартире и зажечь фонарь или свечуФото: Мария ЛЕНЦ

Принять участие в ней смогли все желающие. По условиям акции в 21:50 по местному времени нужно было выключить у себя дома свет, а затем выйти на балкон с включенным фонариком (можно на телефоне) или свечей. Если нет балкона, люди просто подходили к окну с фонарем. Некоторые спускались во двор.

Цель этой акции – зажечь свет нашей памяти и благодарности в День Победы и показать единение людей в момент, когда мы не можем вместе выйти на улицу из-за самоизоляции. В таких условиях праздник мы отметили впервые. Но организаторы подготовили множество мероприятий в режиме онлайн, которые можно было посетить, не выходя из дома.

В таких условиях праздник мы отметили впервые Фото: Мария ЛЕНЦ

В таких условиях праздник мы отметили впервыеФото: Мария ЛЕНЦ

ИСТОЧНИК KP.RU

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