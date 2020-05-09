2020-05-09T17:26:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человека

Режим изоляции в республике продляется на неделю после праздников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человекаКоронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человекаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперштаба Хакасии на 9 мая в республике зафиксировано 403 человека. За последние сутки 36 новых случаев COVID-19. 20 случаев – из Абаканской клинической больнице, из которых 3 человека – это медработники больницы. Один сотрудник «Скорой помощи», один человек прибыл из Москвы, еще один поступил с признаками респираторной инфекции. 13 случаев – семейные и служебные контакты.

Под медицинским наблюдением находятся 1 918 человек, из них 40 — в обсерваторе. Выздоровевших 84 (+33 за сутки). Получают лечение 311 человек, в больнице 147, амбулаторно – 164 (+29)

В связи с высоким ростом количества зараженных правительство Хакасии приняло решение продлить срок режима всеобщей самоизоляции и всех связанных с ним ограничений – по 17 мая включительно. МВД по Хакасии отмечает, что индекс самоизоляции в республике является одним из самых низких в стране. Ввести послабления не позволяет эпидемиологическая обстановка. А ужесточение мер пока не планируется. Глава республики Валентин Коновалов призвал жителей соблюдать дисциплину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус в Хакасии: количество зараженных – 403 человека
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