Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье

9 Май 2020 2020-05-09T15:37:41+03:00

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Скандально известный красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун на какое-то время пропал из вида. И вдруг обнаружилось, что он – заведующий приемного отделения госпиталя в «Крокус Экспо» в Подмосковье. Крупный торгово-выставочный центр был переоборудован в медицинское учреждение для лечения больных с коронавирусом на 1000 коек.

Однако многих красноярцев эта новость не удивила. Дело в том, что Александр Кангун – врач по образованию. Он много лет возглавлял педиатрическое отделение службы «Скорой помощи» в Красноярске, пока не занялся бизнесом – поставками и продажей иномарок.

В 2018 году ГК «Крепость» Александра Кангуна потерпела финансовый крах. Клиенты, заплатившие за новые автомобили, так и не получили их и написали на Кангуна заявления в полицию. На него завели уголовное дело, а все имущество, движимое и недвижимое, ушло на погашение долгов перед клиентами.

ИСТОЧНИК KP.RU