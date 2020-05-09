2020-05-09T15:37:41+03:00
Общество

Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье

Он изначально по профессии медик
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в ПодмосковьеСкандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в ПодмосковьеФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Скандально известный красноярский экс-дилер «Тойоты» Александр Кангун на какое-то время пропал из вида. И вдруг обнаружилось, что он – заведующий приемного отделения госпиталя в «Крокус Экспо» в Подмосковье. Крупный торгово-выставочный центр был переоборудован в медицинское учреждение для лечения больных с коронавирусом на 1000 коек.

Однако многих красноярцев эта новость не удивила. Дело в том, что Александр Кангун – врач по образованию. Он много лет возглавлял педиатрическое отделение службы «Скорой помощи» в Красноярске, пока не занялся бизнесом – поставками и продажей иномарок.

В 2018 году ГК «Крепость» Александра Кангуна потерпела финансовый крах. Клиенты, заплатившие за новые автомобили, так и не получили их и написали на Кангуна заявления в полицию. На него завели уголовное дело, а все имущество, движимое и недвижимое, ушло на погашение долгов перед клиентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандальный красноярский экс-дилер «Тойоты» теперь занимается лечением коронавируса в Подмосковье
В Красноярске неизвестный подделал документы ради опекунских пособий на детей
В Красноярске на дорогую иномарку вылили два ведра белой краски
В Туве в реке выловили тело 2-летнего ребенка
Психологи проводят тренинги для врачей, лечащих пациентов с COVID-19
Новую работу во время пандемии нашли 2,5 тысячи жителей Красноярского края
Парень отправился в Красноярск на учебу и исчез 5 месяцев назад
В Эвенкии девушка обвинила родню главы поселка в избиении отца-охотника на глазах у 7-летнего внука
Отец обнаружил в телефоне 10-летней дочери видео с голым педофилом, пытавшимся ее развратить
В Красноярском крае отшили 1,6 миллиона защитных масок
В больнице на Кутузова открыли госпиталь для «легких» коронавирусных больных
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
Коронавирус в Красноярске на 8 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 31 человека
В Кодинске готовятся к Дню Победы
В Красноярске и крае продлят самоизоляцию после майских праздников
В В Красноярске арестовали на 8 суток разместившего в соцсетях нацистскую символику националиста
Краевая больница остановила прием пациентов из-за зараженных COVID-19
В Красноярском крае приезжающих из Якутии ожидает 14-дневный карантин
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
В Дивногорске на скалу прикрепили Георгиевскую ленту в честь 75-летия Победы
Наши люди! В Красноярске и крае волонтеры откликнулись на 2,6 тысячи заявок от нуждающихся