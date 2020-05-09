В Красноярске неизвестный подделал документы ради опекунских пособий на детей

9 Май 2020 2020-05-09T13:51:32+03:00

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В Красноярске неизвестный подделал документы и полгода получал опекунские пособия на двух несовершеннолетних детей. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, в декабре 2017 года дети вместе с их официальным опекуном переехали из Нижнеингашского района в Красноярск. Личные дела детей, соответственно, были переданы в администрацию Центрального района.

Однако стало известно, что с января этого года опекун фактически с детьми не жила, она переехала из края в другой регион. При этом пособия исправно выплачивались и получались. И в органах опеки Центрального района есть документы, подписанные от имени опекуна: это отчеты о надлежащем использовании имущества и расходовании денежных средств, переданных на содержание несовершеннолетних.

Прокурорская проверка показала, что подписывало эти отчеты неустановленное лицо. Было возбуждено два уголовных дела по факту подделки документов. Их расследование контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU