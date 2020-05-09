В Красноярске на дорогую иномарку вылили два ведра белой краски
В Красноярске на дорогую иномарку вылили два ведра белой краски. Черная «Мазда Трибьют» была припаркована во дворе многоэтажки, рядом полно других автомобилей. Но шутнику (или злоумышленнику) почему-то приглянулась именно она. Теперь одна машины густо покрашена в белый цвет, видимо, кто-то подошел и старательно, от всей души вылил один за другим на край крыши два ведра. Они оба валяются тут же.
Информация появилась в паблике «ЧП Красноярск». Подписчики тут наперебой стали предлагать свои версии случившегося (орфография сохранена):
- Надеюсь они были в перчатках
- Лучше бы бордюры покрасила мышь серогорбая
- Видимо кто-то нёс два ведра с краской и очень неудачно их обронил
- Расставлены точки над И, достала эта раскоряка во дворе кого то
- Ревность, она такая.
Многие дали совет пострадавшему хозяину машины, как исправить ситуацию.
ИСТОЧНИК KP.RU