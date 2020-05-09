9 Май 2020 2020-05-09T05:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туве в реке выловили тело 2-летнего ребенка. Трагедия произошла 6 мая в Бай-Тайгинском районе, на одной из чабанских стоянок. По предварительной информации, которую озвучили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканского следкома, в тот день около 9 часов утра жительница стоянки занималась по хозяйству с детьми в кошаре. В это время самый младший из детей вышел из дома и направился в стороны реки Алаш. До реки – чуть более ста метров. Вскоре взрослые спохватились малыша и начали искать его. А когда нашли – ужаснулись: тело малыша плавало в воде и помочь ему уже ничем было нельзя.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину гибели мальчика. Затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В следкоме Тувы отмечают, что более 80 % несчастных случаев с детьми можно предотвратить, если родители будут более тщательно контролировать их.

ИСТОЧНИК KP.RU