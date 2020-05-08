2020-05-08T18:08:53+03:00
Экономика

Новую работу во время пандемии нашли 2,5 тысячи жителей Красноярского края

В основном вакансии находились в сельском хозяйстве, военной и лесной отраслях и торговле
Анна СНЕГИРЕВА
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У работодателей сегодня 32 тысячи вакансий в краеУ работодателей сегодня 32 тысячи вакансий в краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Во время пандемии не только теряют, но и находят работу. По данным Центра занятости населения, только в апреле 2,5 тысячи жителей региона успешно трудоустроились.

И этот показатель радует тех, кто подбирает персонал для компаний, ведь несмотря на коронавирус, спрос на работников есть, хотя и немного понизился, что, впрочем, произошло по вполне очевидным причинам. Вакантные места нашлись в основном в сельском хозяйстве, военной и лесной отраслях и торговле.

Специалисты говорят, что спрос на представителей следующих специальностей: медсестры, водители, тдояры, трактористы, электромонтеры, экономисты, юрисконсультанты и бухгалтеры.

- Сейчас работодатели края открыли более 32 тысяч вакансий в различных отраслях, - отметил глава агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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