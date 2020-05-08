Новую работу во время пандемии нашли 2,5 тысячи жителей Красноярского края
Во время пандемии не только теряют, но и находят работу. По данным Центра занятости населения, только в апреле 2,5 тысячи жителей региона успешно трудоустроились.
И этот показатель радует тех, кто подбирает персонал для компаний, ведь несмотря на коронавирус, спрос на работников есть, хотя и немного понизился, что, впрочем, произошло по вполне очевидным причинам. Вакантные места нашлись в основном в сельском хозяйстве, военной и лесной отраслях и торговле.
Специалисты говорят, что спрос на представителей следующих специальностей: медсестры, водители, тдояры, трактористы, электромонтеры, экономисты, юрисконсультанты и бухгалтеры.
- Сейчас работодатели края открыли более 32 тысяч вакансий в различных отраслях, - отметил глава агентства труда и занятости населения Красноярского края Виктор Новиков.
ИСТОЧНИК KP.RU