Парень отправился в Красноярск на учебу и исчез 5 месяцев назад

8 Май 2020 2020-05-08T17:48:29+03:00

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Александр Коледа пропал в начале ноября прошлого года. 18-летний парень родом из поселка Степановка (Ирбейский район). В понедельник, 4 ноября Саша вышел из дома и отправился в Красноярск, на учебу. С тех пор родные о нем ничего не слышали, и вестей о себе он никаких не давал. Волонтеры «Поиска пропавших детей - Красноярск» присоединились и ищут пропавшего парня.

Приметы Александра: крупный, по виду - лет 20, рост - 175 сантиметров, темные волосы, глаза карие.

Особые приметы: чуть-чуть выступают верхние клыки.

Был одет:одежда по сезону - зимняя черная куртка, черная вязаная шапка, темные спортивные штаны, черные кроссовки

При себе у парня была темно-синяя спортивная сумка с вещами.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Коледы, пожалуйста, свяжитесь с полицией: 8 (39174) 3-11-80 (полиция Ирбейского), или с волонтерами: 8-950-99-66-066 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU