В Эвенкии девушка обвинила родню главы поселка в избиении отца-охотника на глазах у 7-летнего внука

8 Май 2020 2020-05-08T16:53:10+03:00

Все случилось, со слов девушки, в охотничьем домике, куда ее отец вместе с зятем и внуком приехал, чтобы прибраться после зимы

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Жительница Эвенкии рассказала о вопиющем случае, который произошел с ее отцом, зятем и племянником во время уборки в охотничьюх избушках. По словам девушки, мужчины отправились за 48 километров от поселка поселка Бурный, в тайгу, чтобы прибраться после зимы. Когда дело было одна из избушек уже была приведена в порядок, к берегу причалила лодка с отцом и муже главы Бурного.

Девушка не уточняет, из-за чего началась драка, однако, по ее словам, отец и зять оказались избитыми. Особенно досталось папе девушки- его профессионально избивал муж чиновницы. Бил в живот, якобы понимая, что синяков не будет. Драка происходила на глазах 7-летнего ребенка, с которым случилась истерика. Инцидент произошел еще 2 мая, однако написать девушка решила только теперь.

Дело в том, что ее отец снял побои у местного фельдшера, однако после этого никаких действий от полиции они не почувствовали.

В краевом главке МВД пояснили, что получили информацию о травмах от сельского фельдшера. В данный момент выясняются все обстоятельства случившегося. Возбуждено административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои), наказание по ней - штраф.

Депутат Заксобрания Александр Глисков обратился к главе региона в связи с этим случаем.

ИСТОЧНИК KP.RU