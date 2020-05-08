Отец обнаружил в телефоне 10-летней дочери видео с голым педофилом, пытавшимся ее развратить

8 Май 2020 2020-05-08T15:28:58+03:00

Изменить размер текста: A A

О вопиющем случае заявил в полицию 44-летний житель Красноярска. Мужчина рассказал, что на телефон его дочери, которая учится в 3 классе одной из школ, поступают видео интимного характера. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, извращенец преследовал девочку через приложение в телефоне.

Преступник пытался развратить девочку, предлагая ей выслать в ответ свои интимные фото и видео. Факт обнаружился, поскольку ребенок испугался и пожаловался отцу. Делом занялся Следственный комитет. Гаджет у девочки на время изъяли для проверки - чтобы выяснить, не оставил ли преступник виртуальных следов.

- В ходе проверки установлено, что видеоматериалы и сообщения отправлены с IP- адреса, находящегося в Бразилии, дальнейшая проверка продолжается, - рассказал источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU