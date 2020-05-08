2020-05-08T15:28:58+03:00
Происшествия

Отец обнаружил в телефоне 10-летней дочери видео с голым педофилом, пытавшимся ее развратить

Преступник через приложение связывался с третьеклассницей из Красноярска [эксклюзив kp.ru]
Анна СНЕГИРЕВА
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Преступника ищутПреступника ищутФото: Мария ЛЕНЦ
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О вопиющем случае заявил в полицию 44-летний житель Красноярска. Мужчина рассказал, что на телефон его дочери, которая учится в 3 классе одной из школ, поступают видео интимного характера. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, извращенец преследовал девочку через приложение в телефоне.

Преступник пытался развратить девочку, предлагая ей выслать в ответ свои интимные фото и видео. Факт обнаружился, поскольку ребенок испугался и пожаловался отцу. Делом занялся Следственный комитет. Гаджет у девочки на время изъяли для проверки - чтобы выяснить, не оставил ли преступник виртуальных следов.

- В ходе проверки установлено, что видеоматериалы и сообщения отправлены с IP- адреса, находящегося в Бразилии, дальнейшая проверка продолжается, - рассказал источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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