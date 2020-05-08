В Красноярском крае отшили 1,6 миллиона защитных масок

8 Май 2020 2020-05-08T14:58:34+03:00

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Официально численность жителей Красноярского края в этом году составила 2 миллиона 866 тысяч 255 человек – как минимум половине жителей региона защитных масок хватит. По информации минпромэнерго края, сейчас пошивом средств индивидуальной защиты занимается 22 предприятия легкой промышленности. Они перепрофилировали производство. И в данный момент уже отшили 1,6 миллиона защитных масок. Более того, предприятия, можно сказать, встали на рельсы – в сутки выпускают до 90 тысяч новых масок.

Цена не кусается – от 20 до 120 рублей. Стоимость маски очень зависит от ткани. Их уже сейчас можно приобрести в торговых сетях и магазинчиках предприятий.

- Напрямую у производителей защитные маски для своих сотрудников покупают краевые предприятия, организации, обслуживающие многоквартирные дома, а также структуры сферы жизнеобеспечения, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в министерстве.

Для скептиков: масочный режим введен в 68 субъектах федерации. И уровень заражения там ниже. Роспотребнадзор рекомендовал губернатору ввести обязательный масочный режим на улица городов и муниципалитетов края.

ИСТОЧНИК KP.RU