Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги стипендиальной программы для студентов Национального исследовательского Томского государственного университета. Участники конкурса работали над концепцией нового виртуального оператора связи – совместного проекта университета и Tele2. Заявки на соискание стипендии подали 64 студента, а лучшим был признан проект оператора с названием Aloha.
Tele2 и ТГУ обсудили создание виртуального оператора связи и подписали меморандум о сотрудничестве в октябре 2019 года. Запуск стипендиальной программы в университете стал продолжением работы по созданию совместного MVNO-проекта. В качестве задания студентам предложили самостоятельно разработать концепцию нового оператора, его название, линейку тарифных планов, визуальный стиль, каналы дистрибуции и продвижения, интеграцию с внутренними сервисами университета.
Конкурс проходил в два этапа и состоял из выполнения практического задания и презентации проекта. Члены жюри оценивали работы по оригинальности идеи, уровню проработки, возможности реализации и соответствию поставленным задачам. Защита конкурсных проектов прошла онлайн.
Авторами лучшего проекта стали студенты первого курса магистратуры Данил Востриков и Станислав Ижик. Они представили концепт виртуального оператора связи университета под названием Aloha