2020-05-08T12:40:37+03:00
Общество

Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец

Только 9 мая и только один час в прямом эфире!
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
В каждой семье есть кому сказать спасибо за Победу.В каждой семье есть кому сказать спасибо за Победу.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В год 75-летия Великой победы компания «Ростелеком» и медиахолдинг «Комсомольская правда» приглашают красноярцев в прямой эфир радио «Комсомольская правда», чтобы сказать «Спасибо за Победу!» тем, кто отстоял страну и наше будущее.

Тысячи наших земляков ежегодно идут в колонне «Бессмертного полка», отдавая дань давно ушедшим своим героям Великой отечественной войны, словно вдыхая новую жизнь в их подвиги.

В этом году День Победы мы все впервые будем отмечать дома в семейном кругу. Совместный проект «Ростелекома» и «Комсомольской правды» «Спасибо за Победу!» дает возможность каждому красноярцу почувствовать связь времен и поделиться ею: рассказать свою семейную историю, наполнить эфир своими эмоциями и мыслями о войне и о мире.

Как стать участником акции «Спасибо за Победу»?

Это просто! Нужно 9 мая с 10.00 до 11.00 набрать номер (391) 228-08-09 и выйти в прямой эфир.

Можно написать нам в WhatsApp: +7 (391) 228-08-09 или Viber: +7 ( 391) 228-08-09.

Итоги подведем в еженедельном выпуске «Комсомольской правды» 13 мая и на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «День Победы. 9 мая в Красноярске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В больнице на Кутузова открыли госпиталь для «легких» коронавирусных больных
Студенты ТГУ разработали концепт университетского оператора связи на сети Tele2
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
Коронавирус в Красноярске на 8 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 31 человека
В Кодинске готовятся к Дню Победы
В Красноярске и крае продлят самоизоляцию после майских праздников
В В Красноярске арестовали на 8 суток разместившего в соцсетях нацистскую символику националиста
Краевая больница остановила прием пациентов из-за зараженных COVID-19
В Красноярском крае приезжающих из Якутии ожидает 14-дневный карантин
ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы
В Дивногорске на скалу прикрепили Георгиевскую ленту в честь 75-летия Победы
Наши люди! В Красноярске и крае волонтеры откликнулись на 2,6 тысячи заявок от нуждающихся