Коронавирус в Красноярске на 8 мая 2020: количество зараженных увеличилось на 31 человека

8 Май 2020 2020-05-08T12:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперштаб предоставил свежие данные по коронавирусу в Красноярске. По информации на пятницу, 8 мая, в регионе выявлен еще 31 зараженный COVID-19 пациент. Общее количество зараженных в регионе достигла 964 человек. С момента начала эпидемии медикам удалось вылечить 220 пациентов (+17 за сутки) – их состояние не вызывает опасений. Количество погибших осталось прежним – 12 человек.

Новые случаи вируса зарегистрированы: в Красноярске – 17, в Березовском районе – 6, в Северо-Енисейском и Курагинском – по 3, по 1 – в Назарове и Минусинском районе.

По данным эпидемиологов Роспотребнадзора и медиков, под наблюдением находятся 1 574 человека. Количество взятых под контроль людей увеличилось на 201 человека за последние сутки. Освобождены от наблюдения 169 человек за сутки.

Телефон круглосуточной «горячей линии»: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU