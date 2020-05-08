2020-05-08T11:06:18+03:00
Экономика

В Кодинске готовятся к Дню Победы

В этом году концерты и подарки будут после окончания режима самоизоляции
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.
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В этом году все праздничные мероприятия отложены на более благоприятное время. Как это будет проходить в Кодинске, рассказал председатель Совета ветеранов Кежемского района Иван Гурман: «Мы подготовили программу праздника и выбрали место для его проведения. Состоится он на открытом воздухе, после окончания карантинных мероприятий и при условии хорошей погоды. Сделаем все возможное, чтобы собрались все, кто помнит войну и имеет к ней отношение – вдовы ветеранов, труженики тыла, дети войны. В городе таких 40 человек. Мы устроим для них праздничный концерт и вручим памятные подарки».

Средства для такого праздника перечислила Богучанская ГЭС. Совет ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Кежемского района получил 150 тысяч рублей на приобретение подарков и организацию праздника для жителей Кодинска.

По решению Совета ветеранов часть средств будет направлена на приобретение венков, которые возложат на городской мемориал Победы. Напомним, первые стелы с символами Победы и именами жителей Кежемского района, погибших на фронте, были установлены в 1985 году по инициативе руководства Богучанской ГЭС. Мемориал постоянно расширяется и пополняется: сейчас на нем установлена военная техника, ставшая музеем под открытым небом.

«Сохранение памяти о Великой Победе, поддержка ветеранов труда и детей войны – общий долг всех граждан России, всего нашего общества. Наш коллектив много десятилетий сотрудничает с районным Советом ветеранов и принимает участие во всех мероприятиях, посвященных Победе. Даже находясь дома, мы станем участниками «Бессмертного полка», «Окон Победы» и других акций», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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