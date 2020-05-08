В В Красноярске арестовали на 8 суток разместившего в соцсетях нацистскую символику националиста

8 Май 2020 2020-05-08T07:58:19+03:00

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Житель Красноярска накануне разместил на страничке в одной из социальных сетей нацистскую символику. И времени другого не нашел - накануне Дня Победы. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, у мужчины уже были проблемы с законом. 38-летний националист судим за за уголовные и административные преступления. На этот раз его арестовали на 8 суток, а список правонарушений пополнился еще одной административной статьей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777670" frameborder="0"></iframe> Полиция арестовала 38-летнего мужчину за демонстрацию нацистской атрибутики.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Составлен административный протокол по признакам состава правонарушения, предусмотренного статье 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами (действующая редакция)», - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевого главка МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU