2020-05-08T06:53:20+03:00
Общество

Краевая больница остановила прием пациентов из-за зараженных COVID-19

По словам медиков, в больницу попадают носители инфекции, у которых заболевание проходит бессимптомно
Анна СНЕГИРЕВА
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Проникновение зараженных коронавирусом в больницу не могут остановитьПроникновение зараженных коронавирусом в больницу не могут остановитьФото: Мария ЛЕНЦ
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Главный врач Красноярской краевой больницы Егор Корчагин сообщил, что больница официально прекращает прием плановых пациентов. Причина, по словам Корчагина, в том, что в стенах больницы среди других пациентов оказываются носители коронавируса, у которых заболевание протекает не интенсивно. Исключить полностью проникновение коронавирусных пациентов медики по понятным причинам не могут - обращаются заболевшие то с травмами, то с заболеваниями, требующими экстренной помощи. Врачи и рады бы остановить этот поток, но нет возможности, ведь и симптомов нет.

И хотя за здоровьем персонала и пациентов следят тщательно, полностью избежать угрозы не могут.

- Они не имели при поступлении признаков респираторной инфекции. Но мы сейчас берем анализ на SARS-CoV-2 у всех без исключений, и выясняется, что часть этих пациентов были носителями без каких-либо клинических признаков заболевания, - говорит Егор Корчагин.

Главврачт также рассказал, что сейчас в больнице 120 человек с пневмонией и 51 пациент с коронавирусом. Один человек погиб .

ИСТОЧНИК KP.RU

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