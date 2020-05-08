В Красноярском крае приезжающих из Якутии ожидает 14-дневный карантин

8 Май 2020 2020-05-08T05:38:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Неблагополучная обстановка в Якутии с коронавирусом настораживает заставляет власти Красноярского края применят превентивные меры. Напомним, несколько дней назад 10 000 вахтовиков Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии были обследованы на коронавирус, у трети из них положительный результат анализа. Об очаге инфекции сообщил минздрав России.

В связи с этим всех пребывающих в Красноярский край из Якутии будут отправлять на 14-дневный карантин.

Губернатор региона Александр Усс подписал соответствующие изменения в мартовский указ о допмерах по предупреждению распространения инфекции. По понятным причинам под особым контролем будут вахтовики. Пребывающие из Якутии могут быть отправлены либо на домашнюю изоляцию, либо в обсерватор. Добавим, что ранее обязательная самоизоляция на 14 дней действовала для приезжающих из Москвы и Питера. С 8 мая - и для тех, кто возвращается из Якутии.

ИСТОЧНИК KP.RU