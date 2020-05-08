2020-05-08T03:46:15+03:00
Общество

В Дивногорске на скалу прикрепили Георгиевскую ленту в честь 75-летия Победы

Жители города видят ее даже с противоположного берега реки
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
георгиевская лента в Дивногорске Фото: Ярослав Федоровгеоргиевская лента в Дивногорске Фото: Ярослав Федоров
Изменить размер текста:

Эту Георгиевскую ленту видно отовсюду - и с противоположного берега Енисея в Дивногорске, и с высоты птичьего полета. Яркая, огромная по размерам, бросающаяся в глаза - чтобы ее закрепить на свободном от деревьев боку скалы, волонтерам пришлось подняться на 200 метров. Идти, к счастью, было не далеко - всего лишь чуть больше километра.Зато сразу понятно: Дивногорск встречает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что и длинна ленты - 75 метров.

Ленту подняли на высоту в 200 метров Фото: Ярослав Федоров

Ленту подняли на высоту в 200 метров Фото: Ярослав Федоров

Отметим, что Георгиевская лента в Дивногорске появилась силами волонтеров: сами собрались, заказали ленту, сами свернули ее классической петелькой и закрепили с помощью оборудования. Снимки в социальных сетях разместил активист Ярослав Федоров.

Добавим, что это не первый опыт. Георгиевскую ленточку уже размещали на скале 8 лет назад, в 2012-м. Теперь решили повторить опыт. К тоу же за эти годы набережная в Дивногорске похорошела и очень популярна у дивногорцев и красноярцев. А значит, ленту увидит еще больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дивногорске на скалу прикрепили Георгиевскую ленту в честь 75-летия Победы
Наши люди! В Красноярске и крае волонтеры откликнулись на 2,6 тысячи заявок от нуждающихся
«Выбросили глубоко беременной»: в Зеленогорске спасли собаку и ее щенков
Жителей Красноярска и края предупредили о надвигающемся шторме
ВТБ оказал поддержку малому и среднему бизнесу на 290 млрд рублей
Клиентам нравится оплата с помощью селфи
Определена дата отключения отопления в Красноярске
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Есть 90 млрд киловатт-часов! На Богучанской ГЭС подвели итоги работы с момента запуска
Видео: в Красноярском крае пьяный мотоциклист перевозил ребенка на бензобаке
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
В Красноярске сняли с ИВЛ 4 пациентов с коронавирусом
В Следственном комитете рассказали, почему задержали Анатолия Быкова
Из горящей многоэтажки в Красноярске спасли 8 детей
Трамвай и троллейбус Победы появились в Красноярске
В Красноярске мужчина вырвал у старушки сумку с деньгами и покаялся на камеру
Предложение создать на севере Красноярского края лесопожарный центр поддержал Владимир Путин
Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске
Новый центр диагностики COVID-19 открыли в медуниверситете Красноярска
Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке
Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру
Двоих вынесли, третьего не смогли. 3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии