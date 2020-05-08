В Дивногорске на скалу прикрепили Георгиевскую ленту в честь 75-летия Победы

8 Май 2020 2020-05-08T03:46:15+03:00

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Эту Георгиевскую ленту видно отовсюду - и с противоположного берега Енисея в Дивногорске, и с высоты птичьего полета. Яркая, огромная по размерам, бросающаяся в глаза - чтобы ее закрепить на свободном от деревьев боку скалы, волонтерам пришлось подняться на 200 метров. Идти, к счастью, было не далеко - всего лишь чуть больше километра.Зато сразу понятно: Дивногорск встречает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Символично, что и длинна ленты - 75 метров.

Ленту подняли на высоту в 200 метров Фото: Ярослав Федоров

Отметим, что Георгиевская лента в Дивногорске появилась силами волонтеров: сами собрались, заказали ленту, сами свернули ее классической петелькой и закрепили с помощью оборудования. Снимки в социальных сетях разместил активист Ярослав Федоров.

Добавим, что это не первый опыт. Георгиевскую ленточку уже размещали на скале 8 лет назад, в 2012-м. Теперь решили повторить опыт. К тоу же за эти годы набережная в Дивногорске похорошела и очень популярна у дивногорцев и красноярцев. А значит, ленту увидит еще больше людей.

ИСТОЧНИК KP.RU