2020-05-08T03:16:31+03:00
Общество

Наши люди! В Красноярске и крае волонтеры откликнулись на 2,6 тысячи заявок от нуждающихся

Помогают и финансово, и продуктами, и добрым словом
Анна СНЕГИРЕВА
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Волонтеры откликнулись на тысячи заявокВолонтеры откликнулись на тысячи заявокФото: Мария ЛЕНЦ
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Добрым словом, продуктами, деньгами - сегодня, во время распространения Covid-19, волонтеры губернаторского «Наши Люди» оказывают поддержку тысячам красноярцев и жителей края. Кому-то достаточно телефонного звонка и простого человеческого участия, другим необходима серьезная адресная поддержка. И волонтеры ее оказывают. А власти опекают добровольческий проект. Накануне губернатор оценил мероприятия добровольцев и эффект от них.

Напомним, проект появился в начале апреля и благодаря молодежи и инициативным красноярцам, которые на него откликнулись, быстро встал на рельсы. Вовлечены в него и студенты, и предприниматели, и организации, и промышленные предприятия. Поддерживают врачей, многодетные семьи - тех, кому в непростое время пандемии коронавируса это нужно больше всего. С начала месяца волонтеры откликнулись на 2,6 тысячи заявок. Принято считать, что с добровольцами, которые помогают во время пандемии, всегда нужно рассчитываться по чеку. Не всегда - малоимущим и многодетным (3 и более детей) продукты привозят бесплатно.

- Этот сложный период выявил множество людей, которые стремятся помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, - отметил Александр Усс. - Помогают разными способами: финансово - переводя деньги на открытый нами счет; материально - продуктами питания и предметами первой необходимости, а кто-то добрым словом и телефонным звонком, что в условиях изоляции очень и очень важно.

Если в этот период вам пришлось особенно туги, и сводить концы с концами тяжело, обратиться к волонтерам можно, позвонив по телефону единой горячей линии: 8-800-100-5319 (добавочный - 3).

ИСТОЧНИК KP.RU

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