ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы

8 Май 2020 2020-05-07T15:20:59+03:00

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Еврейский музей и центр толерантности вместе с банком ВТБ приглашают посетить в онлайн-формате выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» на сайте http://may9.jewish-museum.ru/

Это центральный проект серии мероприятий, приуроченных к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов — Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Генеральным спонсором серии онлайн-мероприятий выступает банк ВТБ.

Илья Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года. Оператор Валерий Гинзбург также ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву. В 1945-м году Гинзбург был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного Берлина.

«Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает поддерживать социально-значимые проекты в рамках программы “Культурная страна”», — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.