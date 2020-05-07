2020-05-07T15:16:38+03:00
Происшествия

«Выбросили глубоко беременной»: в Зеленогорске спасли собаку и ее щенков

Пять живых душ [фото, видео]
Ася ЖУКОВА
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В Зеленогорске спасли собаку и ее щенков. Фото, видео: «Доброе сердце. Зеленогорск».В Зеленогорске спасли собаку и ее щенков. Фото, видео: «Доброе сердце. Зеленогорск».
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Мощная ротвейлерша превратилась в живой скелет: кости и отвисающий живот… В Красноярском крае хозяева выставили на улицу беременную на позднем сроке собаку. Ее историю рассказали в группе «Доброе сердце. Зеленогорск».

В первый раз собаку заметили в конце апреля, она три дня просидела у гаражей в поселке Ирша Рыбинского района. Было понятно: животное никто не ищет. Скорее всего, его предали.

Меня спасли....Видео: Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным.

Благо судьбой собаки заинтересовались волонтеры. Забрали с улицы, но стерилизовать было поздно, да и рискованно. Истощенное животное могло попросту не пережить операцию.

Вскоре собака ощенилась. Четыре малыша погибли (все-таки собака была очень слаба), а пять выжили. Сейчас их выкармливает мать. Но вскоре понадобится дополнительный прикорм. Поэтому горожане, узнавшие историю собаки, начали привозить щенкам детское питание. Спасибо вам, люди!

ИСТОЧНИК KP.RU

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