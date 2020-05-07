«Выбросили глубоко беременной»: в Зеленогорске спасли собаку и ее щенков
Мощная ротвейлерша превратилась в живой скелет: кости и отвисающий живот… В Красноярском крае хозяева выставили на улицу беременную на позднем сроке собаку. Ее историю рассказали в группе «Доброе сердце. Зеленогорск».
В первый раз собаку заметили в конце апреля, она три дня просидела у гаражей в поселке Ирша Рыбинского района. Было понятно: животное никто не ищет. Скорее всего, его предали.
Меня спасли....Видео: Доброе сердце. Зеленогорск. Помощь животным.
Благо судьбой собаки заинтересовались волонтеры. Забрали с улицы, но стерилизовать было поздно, да и рискованно. Истощенное животное могло попросту не пережить операцию.
Вскоре собака ощенилась. Четыре малыша погибли (все-таки собака была очень слаба), а пять выжили. Сейчас их выкармливает мать. Но вскоре понадобится дополнительный прикорм. Поэтому горожане, узнавшие историю собаки, начали привозить щенкам детское питание. Спасибо вам, люди!
ИСТОЧНИК KP.RU