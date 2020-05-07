Жителей Красноярска и края предупредили о надвигающемся шторме

7 Май 2020 2020-05-07T14:18:57+03:00

Рассказываем, когда и где

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8 и 9 мая в Красноярске и крае будет бушевать непогода. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Так, днем 8 мая и в течение суток 9 мая на юге Таймыра возможен очень сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 22-27 метров в секунду!

Днем 8 мая в Туруханском районе тоже разгуляется непогода. Ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-20 метров секунду. А в южных районах ночью пройдут сильные дожди.

Что касается Красноярска, здесь 8 мая прогнозируют только плюс 11-13 градусов. В светлое время суток преимущественно без осадков. Северо-западный ветер 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 13 метров в секунду.

Впрочем, уже 9 мая погода наладится. Днем будет до плюс 19. Переменная облачность, без дождя. А 10 мая обещают плюс 26. К слову, именно 10-го, в воскресенье, в городе собираются отключить отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU