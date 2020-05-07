2020-05-07T13:05:28+03:00
Экономика

Клиентам нравится оплата с помощью селфи

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Райффайзенбанк в числе первых пилотировал бесконтактную технологию оплаты покупок по биометрии лица. В рамках пилота клиенты банка имели возможность оплатить заказ в пяти точках сети бургерных #FARШ в обмен на скидку 50% за первую оплату. Оплата проводилась с помощью технологии SelfieToPay, разработанной компанией SWiP совместно с VisionLabs.

Пилот проводился с 19 декабря 2019 года по 31 марта 2020. После оплаты пользователям предлагалось оценить в приложении опыт использования технологии — 86% респондентов дали технологии наивысшую оценку.

«Этот пилот стал частью программы Райффайзенбанка по работе с инновациями, — отметил руководитель управления развития розничных цифровых платформ Райффайзенбанка Виталий Лавринец. — Мы видим, что оплата с помощью селфи показалась интересной нашим клиентам, и мы планируем продолжить экспериментировать в этом направлении».

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