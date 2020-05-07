2020-05-07T13:33:54+03:00
Общество

Определена дата отключения отопления в Красноярске

Уже названа дата
Ася ЖУКОВА
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Отопительный сезон в Красноярске: когда окончится.Отопительный сезон в Красноярске: когда окончится.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Определена дата завершения отопительного сезона в Красноярске. Он окончится в воскресенье, 10 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации. Глава Красноярска Сергей Еремин уже подписал распоряжение.

Напомним, подобные решения принимаются на основе прогноза погоды. Как обещают специалисты гидрометцентра, 10 мая в Красноярск вернется тепло. Так что с этого дня квартиры горожан перестанут отапливать.

Напомним, из-за аномально ранней весны (а она пришла примерно на месяц раньше обычного), некоторые горожане жаловались на жару в квартирах/домах: «На улице почти плюс 30, а батареи просто-таки кочегарят».

Почему не отключали отопление, стало ясно несколькими днями позже, когда в Красноярске заметно похолодало. Так что «погода в доме» стала куда комфортнее. Впрочем, следующий приход тепла жители встретят уже в неотапливаемых квартирах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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