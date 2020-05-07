Определена дата отключения отопления в Красноярске
Определена дата завершения отопительного сезона в Красноярске. Он окончится в воскресенье, 10 мая, рассказали в пресс-службе городской администрации. Глава Красноярска Сергей Еремин уже подписал распоряжение.
Напомним, подобные решения принимаются на основе прогноза погоды. Как обещают специалисты гидрометцентра, 10 мая в Красноярск вернется тепло. Так что с этого дня квартиры горожан перестанут отапливать.
Напомним, из-за аномально ранней весны (а она пришла примерно на месяц раньше обычного), некоторые горожане жаловались на жару в квартирах/домах: «На улице почти плюс 30, а батареи просто-таки кочегарят».
Почему не отключали отопление, стало ясно несколькими днями позже, когда в Красноярске заметно похолодало. Так что «погода в доме» стала куда комфортнее. Впрочем, следующий приход тепла жители встретят уже в неотапливаемых квартирах.
ИСТОЧНИК KP.RU