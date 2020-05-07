2020-05-07T12:59:23+03:00
Экономика

ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ начинает продажи новой кредитной карты, которая становится флагманским продуктом в линейке банка. «Карта возможностей» сочетает в себе беспроцентный период до 110 дней, бесплатное обслуживание независимо от суммы покупок, кредитный лимит до 1 млн рублей и возможность снятия до 50 тыс. рублей без комиссии в банкоматах ВТБ ежемесячно. По своим условиям она является одной из лучших карт на рынке.

Для заказа «Карты возможностей» необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте www.vtb.ru и получить ее в удобном отделении банка. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются, процентная ставка составляет от 14,6% годовых.

«Новая "Карта возможностей" от ВТБ по своим параметрам является одним из самых выгодных и удобных предложений на рынке. Мы предлагаем клиентам по сути бесплатный продукт с максимальным беспроцентным периодом и расширенным кредитным лимитом. В линейке кредитных карт ВТБ она становится флагманским продуктом, сочетая в себе основные преимущества нашей "Мультикарты", но и собрав все лучшие предложения на рынке. Уверен, что она станет универсальным инструментом для ежедневного использования нашими клиентами", - прокомментировал запуск "Карты возможностей" директор департамента розничных продуктов - старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

По итогам первого квартала 2020 года портфель кредитных карт ВТБ превысил 124 млрд рублей, рост с начала года составил 3%.

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