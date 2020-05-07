2020-05-07T12:56:21+03:00
Экономика

Есть 90 млрд киловатт-часов! На Богучанской ГЭС подвели итоги работы с момента запуска

От чего зависит производство энергии и как оно выросло за последний год
Татьяна РЯБИНИНА
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Машинный зал Богучанской ГЭС. Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.Машинный зал Богучанской ГЭС. Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.
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На Богучанской ГЭС (входит в Группу РусГидро) подвели итог работы с момента запуска в 2012 году: за эти годы выработано 90 миллиардов киловатт-часов электроэнергии с момента ввода станции в эксплуатацию в 2012 году. Причем из них только за первые четыре месяца 2020 года Богучанская ГЭС произвела 6 млрд 316 млн кВт·ч. Это на 24,05% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

От чего зависит производство энергии и как оно выросло за последний год, пояснил генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко: «Основной фактор, влияющий на увеличение объемов производства энергии – это спрос крупных промышленных предприятий. Растет производство на Богучанском алюминиевом заводе, продолжают работу и другие предприятия с непрерывным циклом. Второй фактор - гидрологическая обстановка в первые месяцы 2020 года. Станция выполнила задание Енисейского бассейнового водного управления и к середине апреля была полностью готова принять паводок, который в соответствии с предварительными прогнозами гидрологов и МЧС оказался ранним. Мы готовы к 10 мая обеспечить навигационные уровни на Ангаре и поддерживать их по запросам речного пароходства».

В апреле 2020 года фактические расходы через гидроагрегаты Богучанской ГЭС составляли 3110 кубометров в секунду; в мае средние расходы составляют 3030 кубометров в секунду. Уровень Богучанского водохранилища в последней декаде апреля и в начале мая постепенно повышался и на утро 7 мая достиг отметки 207,65 метров над уровнем Балтийского моря.

Напомним, Богучанская ГЭС – четвертая ступень Ангарского гидроэнергетического каскада, пятая по мощности гидроэлектростанция России. Первые гидроагрегаты станции были введены в эксплуатацию в 2012 году, проектной мощности 2 997 МВт Богучанская ГЭС достигла в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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