Видео: в Красноярском крае пьяный мотоциклист перевозил ребенка на бензобаке
В Назаровском районе Красноярского края поймали пьяного мотоциклиста, перевозившего ребенка на бензобаке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В одном из отдаленных поселков сотрудники ГИБДД заметили мужчину на мотоцикле. Без шлема, в руках бутылка водки, на бензобаке – маленький ребенок. Остановили, задержали. Действительно, 35-водитель был пьян, прибор показал 0,40 мг/л.
Отец с бутылкой водки в руках и с ребенком на бензобаке..Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник
Его оштрафовали за езду без шлема и нарушение правил перевозки детей. Также составили административные материалы за управление «байком» в нетрезвом состоянии. Как оказалось, пьяным за рулем его ловят во второй раз.
Так что водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей – за каждый выезд в нетрезвом виде. Кроме того, отправили данные в подразделение по делам несовершеннолетних. Там отца могут привлечь за неисполнение родительских обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU