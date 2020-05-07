Видео: в Красноярском крае пьяный мотоциклист перевозил ребенка на бензобаке

7 Май 2020 2020-05-07T12:40:20+03:00

Теперь ему грозит штраф до 60 тысяч [видео]

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В Назаровском районе Красноярского края поймали пьяного мотоциклиста, перевозившего ребенка на бензобаке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В одном из отдаленных поселков сотрудники ГИБДД заметили мужчину на мотоцикле. Без шлема, в руках бутылка водки, на бензобаке – маленький ребенок. Остановили, задержали. Действительно, 35-водитель был пьян, прибор показал 0,40 мг/л.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/777486" frameborder="0"></iframe> Отец с бутылкой водки в руках и с ребенком на бензобаке..Видео: ГУ МВД России по красноярскому краю.! другой источник

Его оштрафовали за езду без шлема и нарушение правил перевозки детей. Также составили административные материалы за управление «байком» в нетрезвом состоянии. Как оказалось, пьяным за рулем его ловят во второй раз.

Так что водителю грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей – за каждый выезд в нетрезвом виде. Кроме того, отправили данные в подразделение по делам несовершеннолетних. Там отца могут привлечь за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU