В Следственном комитете рассказали, почему задержали Анатолия Быкова

7 Май 2020 2020-05-07T13:18:11+03:00

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В Следственном комитете РФ рассказали о причинах задержания Анатолия Быкова. Его подозревают в организации двойного убийства в Красноярске.

Комментарий Следственного комитета по делу Анатолия Быкова..

По версии следствия, в первой половине 1994 года у Александра Наумова (23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки) произошел с ним конфликт. По мнению Наумова, Анатолий Петрович несправедливо распределял доходы от их деятельности. А точнее – большую часть оставлял себе. Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, прогремел взрыв. И он решил: это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко. Значит, их нужно ликвидировать. Операцию получил своему знакомому Владимиру Татаренкову. А тот привлек к ней членов своей банды. За жертвами устроили слежку. И 24 июля 1994 года, когда они ехали на авто по территории Свердловского района, киллеры - Сергей Бакуров и Владимир Чучков – расстреляли обоих из автомата и пистолета. Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы, Чучков еще в розыске. Татаренкову дали 13 лет. А теперь вышли на второго предполагаемого организатора.

Дом БыковаФото: Мария ЛЕНЦ

- Следователи получили показания Татаренкова о том, что еще одним организатором двойного убийства является Анатолий Быков, - уточнили в пресс-службе СК. – На основании доказательств о причастности к преступлению Быков был задержан.

Анатолий Быков, село Гляден, 2010 годФото: Мария ЛЕНЦ

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У ворот одного из особняков в «Соснах» стоят люди в масках и с автоматами. При виде проезжающих машин всем своим видом показывают, что останавливаться здесь не желательно. Внутри работает опергруппа, проводятся обыски.

Особняк принадлежит известному в Красноярске политику и бизнесмену Анатолию Быкову. Стало известно, что сегодня, 7 мая, его задержали по подозрению в заказном убийстве, совершенном много лет назад. Фигурируют имена членов организованной преступной группировки еще в первой половине 90-х годов Наумова и Войтенко. По мнению следователей, именно Анатолий Быков заказал их устранение в 1994 году киллеру Татаренкову по кличке Татарин. И именно этот самый Татарин, спустя 26 лет после убийства дал показания на бывшего сотоварища, а ныне бизнесмена Быкова (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU