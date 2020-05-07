Из горящей многоэтажки в Красноярске спасли 8 детей

7 Май 2020 2020-05-07T10:45:44+03:00

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Из горящего многоквартирного дома в Железнодорожном районе Красноярска спасли 24 человека, в том числе 8 детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, пожар возник в четверг, 7 мая, на пятом этаже кирпичной десятиэтажки на улице Калинина,35.

Поскольку было сильное задымление, жильцов квартир на верхних этажах пришлось эвакуировать. Их выводили по коридорам, а также спускали на автолестницах. По предварительной информации, никто не пострадал и не погиб. Тем не менее многие были очень напуганы, особенно малыши. (Еще 16 человек и трое детей эвакуировались сами).

- Как оказалось, пожар был на площади в 15 квадратных метров, - комментируют сотрудники ведомства. – Его локализовали около двух часов дня. На месте работают 6 спецмашин и 24 сотрудника.

Причина возгорания пока неизвестна, она будет установлена позже. «Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU