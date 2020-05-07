Трамвай и троллейбус Победы появились в Красноярске

7 Май 2020 2020-05-07T10:14:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске с 7 мая запустили троллейбус и трамвай Победы. Первый (под бортовым номером 1033) ходит по 7-му маршруту, второй (его номер 251) - по 4, 5, 6 и 7, сообщили в пресс-службе администрации края. Отследить движение можно на портале информирования.

Что представляют из себя троллейбус и трамвай Победы? Водители и кондукторы здесь в форме военных лет – гимнастерках и пилотках. А борта машин украшены георгиевской лентой. В салонах организовали фотогалерею героев и участников Великой Отечественной войны. Разместили на окнах больше 50 портретов наших земляков - солдат и офицеров. Это, в том числе, и родственники сотрудников трамвайного депо.

Так, водитель с 25-летним стажем Алла Тетерина принесла для оформления уникальной фотогалереи в трамвае три портрета своих дедов и прадедов, участников войны. «Это большая гордость для всей моей семьи, что про подвиги моих родственников узнают и другие красноярцы. Уверена, что фотогалерея не оставит пассажиров равнодушными», - говорит она.

ИСТОЧНИК KP.RU