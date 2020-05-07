7 Май 2020 2020-05-07T09:03:30+03:00

В Красноярске мужчина вырвал у старушки сумку с деньгами и покаялся на камеру. Фото: МУ МВД России «Красноярское».

Изменить размер текста: A A

В Красноярске мужчина выдрал сумку с деньгами (а там было 130 тысяч рублей) из рук старушки. А затем извинился на камеру, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

На ролике видно: сумку рванули с такой силой, что поломали ручки. Как оказалось, нападавший знал, что внутри. Специально подкараулил пожилую женщину у банка на Красрабе. И выждав удобный момент, набросился. Как только скрылся, жертва пошла в полицию, в четвертый отдел.

Несколько часов, и сотрудники угрозыска вышли на след подозреваемого. Оказалось, это 30-летний житель Красноярска, уже судимый. Его нашли и привезли в отдел. При нем обнаружили 77 тысяч рублей. Остальное успел потратить.

Изъятые деньги вернули женщине. А на подозреваемого завели уголовное дело по статье «Грабеж». Это до семи лет лишения свободы. Поняв, что ему грозит, мужчина покаялся на камеру. «Выдернул сумку из рук у бабушки, - вздохнул он, шмыгая носом. – Нет мне оправдания».

ИСТОЧНИК KP.RU