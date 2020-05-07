Предложение создать на севере Красноярского края лесопожарный центр поддержал Владимир Путин

7 Май 2020 2020-05-07T08:28:45+03:00

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На севере Красноярского края создадут лесопожарный центр. Это предложение, озвученное на видеосовещании 27 апреля губернатором региона Александром Уссом, поддержал президент России Владимир Путин, сообщили на сайте администрации. Глава государства дал поручение правительству России вместе с МЧС рассмотреть вопрос и представить доклад до 15 июня.

Напомним, во время совещания под председательством президента России Александр Усс рассказал, что на севере края не создан Лесопожарный центр, база для ликвидации возгораний в регионе и соседней Якутии. Причина - отсутствие федерального финансирования:

«Летом прошлого года в протоколе совещания, которое проводил Дмитрий Медведев, был зафиксирован пункт: на севере создать специализированный лесопожарный центр. Это крайне необходимо, учитывая, что там начинают работать нефтяники, угольщики. Север – это опорный пункт не только края, но и всей России. К сожалению, финансирование на создание лесопожарного центра не предусмотрено. Деньги значительные, но вполне подъемные, порядка 5 миллиардов рублей. Я попросил бы вернуться к решению этого вопроса».

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Александр Усс: «На севере Красноярского края необходимо создать лесопожарный центр»

На создание специализированного лесопожарного центра на севере Красноярского края потребуется 5 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава региона Александр Усс во время видеосовещания с президентом Владимиром Путиным, посвященного ситуации с паводками и пожарами в регионах. Его запись опубликована на официальном сайте Кремля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU