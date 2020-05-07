Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске

7 Май 2020 2020-05-07T06:49:29+03:00

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Два сотрудника скорой помощи в Красноярске заболели COVID-19. Речь идет о специалистах третьей подстанции, подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Причем это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть, не на рабочем месте, а дома, - уточняет пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук в своем фейсбуке. - Конечно, сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции. Остальные сотрудники сдают еженедельно пробы. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Берегут и свое здоровье, и здоровье коллег, и здоровье пациентов. И поверьте мне на слово: если на работу кто-то из сотрудников сейчас придет с симптомами болезни, его попросят пойти на больничный! Я вам скажу больше: даже на психологическое состояние сотрудников сказано обращать особое внимание: на подавленность, на усталость! На скорой реально заботятся о сотрудниках.

Напомним, по данным оперштаба на утро 7 мая, в Красноярске и крае выявлено 910 заболевших коронавирусом. Вылечили 162, погибли 12.

ИСТОЧНИК KP.RU