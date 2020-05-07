2020-05-07T06:49:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске

Речь идет о специалистах третьей подстанции
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске.Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Два сотрудника скорой помощи в Красноярске заболели COVID-19. Речь идет о специалистах третьей подстанции, подтвердили в пресс-службе ведомства.

- Причем это выявилось в поликлиниках, где они проходили лечение. То есть, не на рабочем месте, а дома, - уточняет пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук в своем фейсбуке. - Конечно, сотрудники, как и положено, сообщили об этом и они, как и положено, находятся на самоизоляции. Остальные сотрудники сдают еженедельно пробы. Все обеспечены средствами индивидуальной защиты. Берегут и свое здоровье, и здоровье коллег, и здоровье пациентов. И поверьте мне на слово: если на работу кто-то из сотрудников сейчас придет с симптомами болезни, его попросят пойти на больничный! Я вам скажу больше: даже на психологическое состояние сотрудников сказано обращать особое внимание: на подавленность, на усталость! На скорой реально заботятся о сотрудниках.

Напомним, по данным оперштаба на утро 7 мая, в Красноярске и крае выявлено 910 заболевших коронавирусом. Вылечили 162, погибли 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске
Новый центр диагностики COVID-19 открыли в медуниверситете Красноярска
Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке
Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру
Двоих вынесли, третьего не смогли. 3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии
В Красноярске предложено открыть детсады и парикмахерские
Сегодня на Северном шоссе изменят схему движения
В Ачинске лихач наехал на дверь подъезда и травмировал выходящую женщину
Под Красноярском власти незаконно забрали у 85-летней бабушки квартиру
В Красноярске в канун Дня Победы возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам
В Красноярске мужчина пытался залезть в квартиру на 9-м этаже через балкон
ЕГЭ 2020 в Красноярске могут перенести на осень
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В столице Тувы до 11 мая отменили все автобусы и маршрутки
Красноярцев вновь предупредили о штормовом ветре
В Красноярском крае транзитный пассажир напал на начальника поезда
У двух вахтовиков крупной компании подтвердился коронавирус
В Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров
В Красноярске начинающий коллектор Эдик предлагает услуги по выбиванию долгов
Шелкопряд атакует: в Красноярском крае ввели режим ЧС
Красноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
В Красноярске в период коронавируса снизилось количество преступлений
В Красноярском крае разлившаяся река затопила поселок, людей переселяют