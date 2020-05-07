Новый центр диагностики COVID-19 открыли в медуниверситете Красноярска
Новый центр диагностики коронавируса открыли в медицинском университете Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. Здесь принимают пациентов с подозрением на COVID-19.
Это центр КТ-диагностики – чувствительного метода определения заболевания. Сюда будут отправлять на скорой пациентов из поликлиник Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.
Еще вариант. Если у людей, проходящих лечение на дому, есть подозрение на коронавирус, его также направят в центр КрасГМУ для дополнительного обследования.
Первым делом сделают компьютерную томографию для выявления вирусной пневмонии. Далее возьмут необходимые анализы (мазки из носа и зева, развёрнутый анализ крови, анализ на c-реактивный белок), затем будет прием терапевта. После обследования специалисты определят тактику и место лечения (госпитализация/лечение на дому) пациента.
Отметим, такие центры открывают по рекомендации министерства здравоохранения края. Первый запустили в ФМБА России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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