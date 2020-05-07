2020-05-07T05:55:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке

Вот подробности истории [фото]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке. Фото: ТВК.Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке. Фото: ТВК.
Изменить размер текста:

Жительница Красноярска Любовь рассказала, что ее 6-летняя дочка Арина могла заразиться коронавирусом на детской площадке. Об этом сообщает телеканал ТВК.

По словам женщины, перед тем, как заболеть, девочка выходила гулять во двор, общалась там с другими детьми. Поэтому Любовь и предположила: COVID-19 малышка могла подхватить от кого-то из них.

Говорит, первым симптомом был кашель, потом поднялась высокая температура. Ребенка всего трясло. Вызвала «скорую». Поначалу врачи предложили лечиться дома, но Любовь настояла – дочку надо везти в больницу. В феврале Арина переболела пневмонией – симптомы были те же.

В 20-й больнице девочке поставили диагноз - двусторонняя пневмония. А, когда взяли анализ на коронавирус, он подтвердился. Сейчас Арина лечится в инфекционном отделении, ей дают антибиотики и «Арбидол», говорит мама. Самочувствие хорошее. Сама Любовь на днях сдала тест на COVID-19, скоро будут результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два сотрудника скорой помощи заразились коронавирусом в Красноярске
Новый центр диагностики COVID-19 открыли в медуниверситете Красноярска
Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке
Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру
Двоих вынесли, третьего не смогли. 3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии
В Красноярске предложено открыть детсады и парикмахерские
Сегодня на Северном шоссе изменят схему движения
В Ачинске лихач наехал на дверь подъезда и травмировал выходящую женщину
Под Красноярском власти незаконно забрали у 85-летней бабушки квартиру
В Красноярске в канун Дня Победы возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам
В Красноярске мужчина пытался залезть в квартиру на 9-м этаже через балкон
ЕГЭ 2020 в Красноярске могут перенести на осень
Tele2 рассказала об онлайн-шествии «Бессмертного полка» через приложение
ВТБ ускоряет работу с обращениями клиентов с помощью роботов
В столице Тувы до 11 мая отменили все автобусы и маршрутки
Красноярцев вновь предупредили о штормовом ветре
В Красноярском крае транзитный пассажир напал на начальника поезда
У двух вахтовиков крупной компании подтвердился коронавирус
В Красноярске косят сухую траву, чтобы избежать пожаров
В Красноярске начинающий коллектор Эдик предлагает услуги по выбиванию долгов
Шелкопряд атакует: в Красноярском крае ввели режим ЧС
Красноярцы вернули иностранцу утерянный паспорт
Сказать «Спасибо за Победу!» сможет каждый красноярец
В Красноярске в период коронавируса снизилось количество преступлений
В Красноярском крае разлившаяся река затопила поселок, людей переселяют