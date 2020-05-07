Красноярка рассказала о заражении дочки коронавирусом на детской площадке
Жительница Красноярска Любовь рассказала, что ее 6-летняя дочка Арина могла заразиться коронавирусом на детской площадке. Об этом сообщает телеканал ТВК.
По словам женщины, перед тем, как заболеть, девочка выходила гулять во двор, общалась там с другими детьми. Поэтому Любовь и предположила: COVID-19 малышка могла подхватить от кого-то из них.
Говорит, первым симптомом был кашель, потом поднялась высокая температура. Ребенка всего трясло. Вызвала «скорую». Поначалу врачи предложили лечиться дома, но Любовь настояла – дочку надо везти в больницу. В феврале Арина переболела пневмонией – симптомы были те же.
В 20-й больнице девочке поставили диагноз - двусторонняя пневмония. А, когда взяли анализ на коронавирус, он подтвердился. Сейчас Арина лечится в инфекционном отделении, ей дают антибиотики и «Арбидол», говорит мама. Самочувствие хорошее. Сама Любовь на днях сдала тест на COVID-19, скоро будут результаты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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