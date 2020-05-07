2020-05-07T05:29:57+03:00
Происшествия

Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру

Теперь ему грозит серьезный срок
Ася ЖУКОВА
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Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру.Житель Красноярского края в Новый год изнасиловал 16-летнюю сестру.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Шокирующая история произошла в Уярском районе Красноярского края: местного жителя обвиняют в изнасиловании 16-летней сестры. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Вот версия следствия: в ночь на 1 января 2019-го во время празднования Нового года 26-летний мужчина (он был пьян) силой выволок двоюродную сестру в сарай и там надругался над ней. Было возбуждено уголовно дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней». Максимальное наказание по ней – до 15 лет лишения свободы.

Когда обо всем стало известно, мужчина категорически отрицал обвинения. Другой брат потерпевшей тоже утверждал, что это выдумки. Однако следователи нашли доказательства, и подозреваемый сознался.

Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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