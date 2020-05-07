2020-05-07T05:20:04+03:00
Происшествия

Двоих вынесли, третьего не смогли. 3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии

Возбуждено уголовное дело
Ася ЖУКОВА
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3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии.3-летний ребенок погиб при пожаре в Хакасии.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Трагедия в Хакасии: при пожаре в одном из частных домов в селе Аршаново Алтайского района погиб 3-летний ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по республике.

Все случилось в среду утром, 6 мая. Мать троих детей (мальчиков 2,3 и 4 лет) ненадолго отлучилась по делам. Отец был в отъезде. Малыши остались одни. И в этот момент в доме возник пожар.

Увидев, что из него валит дым, соседи позвонили 01, а сами кинулись на подмогу. Успели вынести двоих мальчиков. А третьего не смогли – пламя уже охватило постройку. Ребенок погиб, задохнувшись угарным газом. Его братьев доставили в больницу, сейчас они в тяжелом состоянии, за них борются врачи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи проверяют все версии, среди которых неисправность проводки и неосторожное обращение детей с огнем. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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