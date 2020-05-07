В Красноярске предложено открыть детсады и парикмахерские

7 Май 2020 2020-05-07T05:02:31+03:00

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В Красноярске после праздников – с 12 мая – могут открыть детские сады и парикмахерские. С предложением разрешить работу почти всем видам бизнеса обратились в правительство края депутаты Горсовета.

Накануне, 6 мая, проект обсудили на совещании председателя Красноярского городского Совета депутатов Наталии Фирюлиной. Как отметили парламентарии, непростая ситуация из-за пандемии коронавируса может сохраниться не один месяц. Нужно учиться существовать в новых условиях. Чтобы избежать осложнений в экономике, надо готовиться к плавному выходу из пандемии.

Так, депутаты внесли ряд предложений по разрешению работы тех видов бизнеса, что не связан со скоплением людей. Это сфера бытовых услуг, магазины, общепит, детсады, фитнес-центры, автошколы…

Тогда как в обычных школах пока было решено оставить дистанционное обучение. По мнению парламентариев, стоит повременить и с открытием кинотеатров, спортивных центров, концертных залов. Но, поскольку в таких организациях работает много людей, им нужно оказать поддержку.

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ИСТОЧНИК KP.RU