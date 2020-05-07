2020-05-07T04:40:13+03:00
Общество

Сегодня на Северном шоссе изменят схему движения

Показываем, где [схема]
Ася ЖУКОВА
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Сегодня на Северном шоссе изменят схему движения.Сегодня на Северном шоссе изменят схему движения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В четверг, 7 мая, на Северном шоссе временно меняют схему движения. Это произойдет с 15 часов на Обходе Красноярска в Емельяновском районе, предупредили в Управлении автомобильных дорог по краю.

Собираются перекрыть правую сторону участка дороги на подъеме от Солонцов в районе АЗС 25 часов. Таким образом, водителям для движения (в двух направлениях) останется левая сторона.

Собираются перекрыть правую сторону участка дороги на подъеме от Солонцов в районе АЗС 25 часов.

Собираются перекрыть правую сторону участка дороги на подъеме от Солонцов в районе АЗС 25 часов.

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В администрации Красноярска предупредили автомобилистов, что на майские праздники в районе площади Победы запретят парковку автомобилей. Ограничения введут на два дня - с 17.00 8 мая и 13.00 9 мая. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в мэрии города, связаны они с церемонией возложения венков и цветов к Вечному огню. Несмотря на то, что официально все мероприятия, посвященные Дню Победы, отменены, церемония состоится.

В районе площади музея «Мемориал Победы» установят для водителей временные предупреждающие знаки - «Движение запрещено» при въезде со стороны Дудинской. Добавим также, что движение ограничено по Березина и Аэровокзальной - на участке дороги в 90 метров (от Аэровокзальной,19а до Аэровокзальной, 21). Объезд здесь же (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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