2020-05-06T16:47:51+03:00
Происшествия

В Ачинске лихач наехал на дверь подъезда и травмировал выходящую женщину

После чего скрылся с места происшествия
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Ачинске лихач наехал на дверь подъезда и травмировал выходящую женщинуВ Ачинске лихач наехал на дверь подъезда и травмировал выходящую женщинуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Ачинске лихач за рулем автомобиля совершил ДТП прямо во дворе жилой многоэтажки. Это произошло еще 1 мая, около часу дня – во дворе дома №1 второго микрорайона. Как сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на ГИБДД города, неустановленный пока мужчина за рулем ВАЗ 2115 наехал на дверь подъезда. В тот момент из подъезда выходила живущая там 37-летняя женщина. В результате она пострадала. К счастью, госпитализация не потребовалась, ее отпустили лечиться амбулаторно.

Лихач скрылся с места ДТП, сейчас его разыскивает полиция. Примет немного: мужчине 30-35 лет, отечественный автомобиль серебристого цвета. Было бы проще, если бы нашелся кто-то из очевидцев, кто запомнил госномер. Но серебристая «Лада» - это тоже довольно веская примета. Поэтому госавтоинспекторы просят всех, кому может быть что-то известно об этом, позвонить по номеру: 8 (391-51) 97-002.

ИСТОЧНИК KP.RU

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