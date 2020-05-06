2020-05-06T16:24:54+03:00
Общество

Под Красноярском власти незаконно забрали у 85-летней бабушки квартиру

Через суд женщина заставила ее вернуть
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Под Красноярском власти незаконно забрали у 85-летней бабушки квартируПод Красноярском власти незаконно забрали у 85-летней бабушки квартируФото: Мария ЛЕНЦ
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В поселке Березовка, что под Красноярском, местные власти реквизировали у 85-летней бабушки квартиру. Она жила в ней с 1978 года, в 1997 году приватизировала и, как было положено в то время, зарегистрировала свое право собственности в БТИ (бюро технической инвентаризации).

Однако в 2019 года женщину неожиданно пришли выселять. Ей сказали, что квартира принадлежит муниципалитету, показали ей выписку из Росреестра. Напрасно пожилая женщина пыталась доказать, что она живет здесь больше 40 лет – ее просто не стали слушать, сообщает Newslab.ru.

Добрые люди подсказали обратиться в прокуратуру. Пенсионерка рассказала там о своей беде, представила все свои документы. Прокуратура провела проверку и подтвердила правоту женщины. Как выяснилось, администрация Березовского района не имела никаких прав на квартиру, следовательно, запись в Росреестр была внесена незаконно. Состоялся суд, который и вынес соответствующее решение. Женщина смогла вернуться в свое жилище.

ИСТОЧНИК KP.RU

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