2020-05-06T15:52:28+03:00
Общество

В Красноярске в канун Дня Победы возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам

Торжественного митинга не было, но цветы привозят десятки людей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в канун Дня Победы возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам. Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского краяВ Красноярске в канун Дня Победы возложили цветы к памятнику воинам-спортсменам. Фото: пресс-служба министерства спорта Красноярского края
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В Красноярске на острове Отдыха стоит памятник воинам-спортсменам, которые сражались на полях Великой Отечественной войны. По традиции в канун Дня Победы здесь всегда проводится торжественный митинг с возложением венков. Однако в этом году коронавирус внес свои коррективы. Поэтому к памятнику съезжаются поочередно нынешние спортсмены, представители общественности и органов власти, депутаты и просто неравнодушные люди.

Сегодня, 6 мая, соблюдая безопасную социальную дистанцию, цветы к памятнику возложили министр спорта края Павел Ростовцев, руководитель красспорта Валерий Черноусов, депутат горсовета и главный врач краевого онкоцентра Андрей Модестов, директор Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили Аркадий Кривошеев, директор Красноярского колледжа олимпийского резерва Сергей Веневцев и другие.

В пресс-службе министерства спорта края напомнили, что в первые дни войны добровольцами на фронт ушло около ста красноярских спортсменов во главе с председателем городского комитета физической культуры Леонидом Васильевичем Панфиловым. Те, кто остался в тылу, занимались подготовкой призывников – вся спортивная работа в крае в годы войны была подчинена этому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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