2020-05-06T15:08:22+03:00
Происшествия

В Красноярске мужчина пытался залезть в квартиру на 9-м этаже через балкон

И перепугал беременную хозяйку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске мужчина пытался залезть в квартиру на 9-м этаже через балконВ Красноярске мужчина пытался залезть в квартиру на 9-м этаже через балконФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске мужчина пытался залезть в чужую квартиру через балкон. Будь это на первом этаже или даже на втором, ничего удивительного. Но тут речь идет о высоте в 30 метров – 9 этаж, не шутка. В квартире находилась молодая беременная хозяйка, она сильно перепугалась.

- Я проводила мужа на работу. Слышу, стучат, но не в стену, а в окно. Я подошла потихоньку и вижу – стоит мужчина на балконе. Спрашиваю, как он там оказался. А он говорит: «откройте пожалуйста, соседи режут там друг друга». Я испугалась и зашла на кухню и больше не выходила», – рассказывает Ирина «ТВК Красноярск».

Девушка тут же позвонила родителям, они живут неподалеку. Отец по пути к ней встретил охранников частной фирмы, позвал с собой. Незваного гостя задержали, надели наручники, потому что вел себя неадекватно.

Предварительно стало известно, он сначала забрался к соседям через дверь. Видимо, там что-то пошло не так, и мужчина перебрался на другой балкон, к девушке. Где и был задержан. Девушке повезло, что отец и охранники были неподалеку. Сейчас этим делом занимается следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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