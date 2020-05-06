ЕГЭ 2020 в Красноярске могут перенести на осень

6 Май 2020 2020-05-06T14:34:41+03:00

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Единый государственный экзамен для российских школьников, в частности в Красноярске, вновь могут перенести. Предварительно – на июль. А может, даже на август. Или вовсе на начало следующего учебного года, сообщает kp.ru со ссылкой на Министерство просвещения. Все будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом в стране.

Пока что ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9-х отложены на две недели и должны начаться 8 и 9 июня. Новая информация поступит после майских праздников. В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что после 12-го мая решение будет скорректировано в зависимости от ситуации. О точных датах говорить пока рано.

Вместе с переносом сроков ЕГЭ обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Ведь поступить в вуз нельзя без результатов выпускных экзаменов на руках. Предполагается, что вузы смогут завершить прием абитуриентов и начать занятия в октябре.

Добавим, что рассматривается такой вариант: отмена экзаменов в 9-ом классе. Пока число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов, русского языка и математики.

ИСТОЧНИК KP.RU